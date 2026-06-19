El obrero de construcción civil Jonathan Castillo Ccahuana, de 26 años, lucha por mantenerse con vida en el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. El paciente es el único sobreviviente del violento choque ocurrido la noche del último domingo en la Quebrada del Toro, Camaná, donde fallecieron cuatro de sus familiares,

Un día después del accidente los médicos del área de emergencia del nosocomio regional indicaron que las lesiones en el joven trabajador no fueron graves y que permanecería dos días más en observación para luego darle de alta; sin embargo, la salud del trabajador no evolucionó favorablemente ya que esta tarde será sometido a una delicada intervención quirúrgica en la cabeza.

Dijeron que estaría bien pero no fue así, estuvo en trauma shock y ahora lo operarán debido a que tiene coágulos de sangre en la cabeza. “Nos han dicho que es una operación muy delicada, de mucho riesgo”, indicaron los familiares del obrero.

Como se recuerda, Jonathan junto a su pareja Joselyn Márquez Tacuri, sus suegros Wilbert Marquez Checclla y Patricia Tacuri Ramos, así como su tío Olger Marquez Checclla, viajaron el fin de semana pasado a Camaná para pasear y cuando retornaba al sector de San José, en el distrito de La Joya, chocaron contra un tráiler de carga pesada que circulaba en sentido contrario.

Sus cuatro familiares fallecieron tras el violento accidente ocurrido en el sector conocido como la Quebrsda del Toro, altura del km 865 de la Carretera Panamericana Sur, en Camaná.