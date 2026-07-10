Universidades presentan Agenda por el Desarrollo de Arequipa 2026-2031 a diputados electos

Las universidades Nacional de San Agustín (UNSA), Católica de Santa María (UCSM) y Católica San Pablo (UCSP) presentaron esta tarde la Agenda por el Desarrollo de Arequipa 2026-2031 a los diputados electos por la región, con el objetivo de que impulsen desde el Congreso proyectos estratégicos y contribuyan a destrabar las principales obras paralizadas.

Durante la reunión, realizada en una sede de la Universidad Católica de Santa María, los representantes de las tres casas de estudios expusieron un diagnóstico de la región que revela la existencia de 133 obras paralizadas. De ese total, el 31% corresponde al sector Transporte, 15% a Vivienda y Saneamiento y el resto a proyectos de infraestructura de diversos sectores.

Entre las obras consideradas prioritarias figuran los hospitales de Camaná y Maritza Campos, el proyecto de irrigación Majes Siguas II y el puente Umapalca, cuya reactivación fue planteada como una necesidad para acelerar el desarrollo regional.

La agenda propone seis ejes de trabajo para los próximos años. El primero está orientado al crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, con la reactivación de proyectos como Majes Siguas II, el puerto de Corío, la culminación de la carretera Arequipa-La Joya, Zafranal y Tía María, además de la creación de un parque industrial y logístico para la región.

También plantea promover nuevas iniciativas, como el desarrollo del hidrógeno verde, el fortalecimiento de cadenas agroindustriales y la ejecución de obras de gran impacto, entre ellas un tren eléctrico para Arequipa, la puesta en operación del Sistema Integrado de Transprotrs, la carretera Arequipa-Mollendo y una autopista de cuatro carriles en la Panamericana Sur entre Ica y Tacna.

El segundo eje está enfocado en infraestructura social, salud y bienestar ciudadano, con propuestas para culminar los hospitales de Maritza Campos, Camaná y Cotahuasi, ampliar la telemedicina en zonas rurales y fortalecer programas contra la anemia, la violencia familiar y los problemas de salud mental.

En el eje de educación, conocimiento e innovación, las universidades plantean modernizar la infraestructura educativa mediante asociaciones público-privadas y obras por impuestos, fortalecer la articulación entre universidades, institutos y empresas para mejorar la empleabilidad, así como promover la investigación científica y la alfabetización digital.

Los otros tres ejes están relacionados con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la mejora de la gobernanza y gestión pública mediante mayor transparencia y meritocracia, y la sostenibilidad ambiental, con propuestas para optimizar la infraestructura hídrica, modernizar el uso del agua en la agricultura, impulsar energías renovables y construir plantas de tratamiento de aguas residuales.

Tras la presentación, el diputado electo Christian Aranda señaló que una de sus principales funciones será la fiscalización y adelantó que buscará integrar la Comisión de Desarrollo Agrario y Riego. Por su parte, el también diputado electo Edgar Gonzales propuso conformar una agenda multipartidaria para impulsar las principales iniciativas de la región.

A la reunión también asistió el diputado electo Luis Masco Cáceres, quien planteó que los proyectos iniciados deben avanzar hasta un 100% y no quedar paralizados. Los demás representantes elegidos por Arequipa como Amalia Palomino, Marleny Arminta, Gloria Hirachi y el senador electo Nilson Flores no participaron en el encuentro.