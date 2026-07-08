La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) declaró feriado institucional para este viernes 10 de julio, por la conmemoración del Día del Docente Universitario, que se celebra el 11 de julio, pero este año coincide con un sábado.

A través del Comunicado N.° 048-2026, la casa superior de estudios informó que durante la jornada no se realizarán actividades académicas, por lo que más de 20 mil estudiantes de pregrado no tendrán labores.

La medida busca trasladar la conmemoración a un día laborable, debido a que la fecha oficial cae en un fin de semana.

Por otro lado, la universidad realiza hasta este jueves 9 de julio, la campaña gratuita de vacunación contra el sarampión, dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La inmunización se realiza de 8:00 a 17:00 horas en los campus de Sociales e Ingenierías y Biomédicas, como parte de las acciones de prevención frente al riesgo de propagación de esta enfermedad.