La cuenta institucional de “mesa de partes” virtual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) fue utilizada para enviar correos no autorizados que contenían un enlace malicioso. La casa de estudios, a través de un comunicado emitido hoy, informó que el hecho fue detectado ayer, martes 15 de septiembre, y generó una alerta entre los usuarios que recibieron el mensaje.

El correo salió de la dirección mesadepartes@unsa.edu.pe, por lo que la UNSA pidió a quienes hayan recibido un mensaje sospechoso desde esa cuenta a no ingresar al enlace y eliminen el correo.

Tras detectar el incidente, el equipo de seguridad digital de la casa agustina cambió las credenciales de la cuenta y bloqueó su acceso. También deshabilitó el enlace malicioso dentro de la red institucional y reforzó los filtros de seguridad para evitar nuevos accesos no autorizados.

Comunicado de la UNSA sobre el envío de correos electrónicos desde la cuenta de mesa de partes (Fuente: UNSA)

RECOMIENDAN CAMBIAR CONTRASEÑAS

La advertencia es especialmente importante para quienes sí llegaron a abrir el enlace. La UNSA recomendó que, si un usuario ingresó al sitio o proporcionó algún tipo de información, cambie inmediatamente las contraseñas de sus cuentas personales e institucionales.

La universidad no precisó en su comunicado cómo se produjo el acceso no autorizado a la cuenta ni si otras cuentas institucionales fueron afectadas.

Ante este tipo de situaciones, la UNSA recordó que no solicita contraseñas, códigos de verificación ni información bancaria mediante correos electrónicos o enlaces externos.

Los usuarios que reciban mensajes sospechosos pueden reportarlos al equipo de seguridad digital a través del correo csirt@unsa.edu.pe