A un mes del inicio de labores escolares en los colegios públicos, 16 de marzo, y a dos o tres semanas del retorno en instituciones privadas, los padres y madres de los alumnos ya recorren las librerías y ferias para adquirir los útiles escolares, anticipándose a las compras de último momento.

Según los comerciantes de las ferias, el gasto para los estudiantes del nivel inicial es el más elevado. Una lista escolar puede oscilar entre 300 y 450 soles, según la calidad de los productos y la cantidad de materiales solicitados por cada institución.

Explicaron que en educación inicial se requiere mayor variedad de insumos debido a la naturaleza de las actividades académicas, que incluyen trabajos de psicomotricidad, talleres, dinámicas lúdicas y elaboración de materiales didácticos, lo que incrementa significativamente el presupuesto familiar.

En el caso de primaria y secundaria, el gasto promedio varía entre 200 y 250 soles, también condicionado por la calidad y marca de los cuadernos y demás útiles. Aunque la lista es más reducida que en inicial, muchos padres optan por productos de mayor duración para evitar nuevas compras durante el año.

Entre las novedades de esta campaña escolar, los comerciantes destacan la renovación en las presentaciones y diseños de distintas marcas, como los colores en paquetes que incluyen hasta 72 unidades. Asimismo, los cuadernos ahora vienen cocidos, una característica que evita que las hojas se desprendan con facilidad y evita el deterioro.

A estos gastos se suman el costo de la mochila, la lonchera, el uniforme, el buzo escolar, el zapato, las zapatillas, entre otros implementos adicionales.

