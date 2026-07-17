El Hospital Regional Honorio Delgado inició el proceso de licitación para vender la chatarra acumulada en uno de sus terrenos, ya que dicho espacio debe ser liberado para construir el búnker donde se instalará un resonador magnético que está en proceso de compra.

El subdirector del hospital, José Tanco, explicó que el procedimiento se desarrolla siguiendo las etapas establecidas por la normativa. Primero se realizará la convocatoria pública y, posteriormente, se evaluarán las ofertas presentadas por los postores interesados en adquirir los equipos y materiales que ya cumplieron su vida útil.

Se estima que son alrededor de 10 toneladas de chatarra. Se trata de motores, camas, camillas, muebles metálicos de los médicos, entre otros. Estos materiales se encontraban almacenados, pero fueron retirados y movidos de un espacio a otro para construir el local de contingencia del IREN Sur.

El espacio donde a la fecha se encuentran apilados estos artículos será usado para la instalación del búnker, por lo que se requiere la limpieza de la zona. Sin embargo, este proceso de chatarreo aún tomará unos meses.