Después de permanecer cuatro días varado en la Panamericana Sur, un conductor de tráiler decidió regalar parte de las verduras que transportaba a los pasajeros que quedaron varados y los pobladores de Atico, en la provincia de Caravelí. El bloqueo de la carretera, provocado por los huaicos registrados entre Atico y Ocoña, impide que pueda continuar su recorrido y la mercadería comenzaba a malograrse.

En un video difundido desde la zona se observa al conductor entregando sacos de arvejas a las personas que se encontraban en el lugar. El tráiler también transportaba papas y otros productos que llevan varios días expuestos a las condiciones de la carretera.

El transportista decidió repartir principalmente las arvejas porque son uno de los productos que pueden malograrse con mayor rapidez al permanecer durante varios días bajo el calor y sin las condiciones adecuadas de almacenamiento.

Según el transportista, su decisión también buscó evitar que los alimentos terminaran convertidos en desperdicio. En el video se escucha al conductor señalar que no le preocupa que posteriormente le descuenten la mercadería que falta, pues consideró que sería peor dejar que los productos se malogren y finalmente tengan que ser desechados.

La escena refleja una de las consecuencias menos visibles del bloqueo de la Panamericana Sur: mientras cientos de pasajeros esperan durante cuatro días para continuar sus viajes, los transportistas de carga enfrentan el riesgo de perder productos perecibles como frutas, verduras y asumir importantes pérdidas económicas.

Los vehículos permanecen varados en distintos puntos de la carretera debido a los huaicos que interrumpieron el tránsito entre Atico y Ocoña, en la zona de Quebrada Honda, donde hay camiones de carga pesada enterrados por el lodo y aún se desconoce la fecha en que terminarán la limpieza.

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