Más de 300 vecinos cuentan con mejores condiciones para trasladarse y movilizar sus productos gracias a los trabajos que ejecuta la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de La Libertad. La intervención también mejora la conectividad hacia Marcahuamachuco y Wiracochapampa.

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Las familias del caserío El Chorro, en el distrito de Huamachuco, cuentan ahora con una vía en mejores condiciones luego del mantenimiento de 2,495 metros, una intervención que facilita el desplazamiento de los vecinos y el transporte de los productos que se generan en esta zona de la provincia de Sánchez Carrión.

Los trabajos comprendieron la limpieza, nivelación y compactación de la vía, permitiendo recuperar sectores que dificultaban el tránsito y mejorar las condiciones para el paso de vehículos.La mejora beneficia directamente a más de 300 vecinos, muchos de ellos dedicados a la agricultura, ganadería y comercio.

Contar con un acceso en mejores condiciones les permite reducir tiempos de traslado y movilizar con mayor facilidad sus productos hacia Huamachuco y otros puntos de la provincia. Para los pobladores, el cambio se siente principalmente en sus recorridos cotidianos.

“Antes teníamos dificultades para transitar, sobre todo cuando necesitábamos sacar nuestros productos. Ahora el camino está en mejores condiciones y podemos movilizarnos con mayor facilidad. Para nosotros es una mejora importante”, comentó uno de los vecinos del caserío El Chorro.

La intervención también favorece la conectividad hacia importantes atractivos turísticos de la zona, entre ellos los complejos arqueológicos de Marcahuamachuco y Wiracochapampa, visitados por turistas que llegan a la provincia de Sánchez Carrión.