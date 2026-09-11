Arequipa registrará vientos fuertes de hasta 40 km/h este fin de semana, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Este fenómeno generaría levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad.

De acuerdo al aviso n.º 359, para este sábado se prevén vientos con velocidades próximas a los 40 km/h en la sierra sur, incluyendo a Arequipa; mientras que el domingo se esperan vientos de hasta 39 km/h.

Las zonas altoandinas de las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa enfrentarán estos vientos fuertes.

Por su parte, en la costa de Arequipa, para el sábado y domingo se esperan velocidades de hasta 20 km/h. Asimismo, la entidad pronosticó la presencia de cobertura nubosa acompañada de niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, y lloviznas dispersas principalmente durante horas de la noche, madrugada y primeras horas de la mañana.

La costa de Caravelí (Lomas, Bella Unión, Acarí, Yauca, Atiquipa, Chala, Chaparra, Atico), Camaná (Ocoña, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola, Camaná, Samuel Pastor, Quilca) e Islay (Islay, Mollendo, Mejía, Deán Valdivida, Cocachacra, Punta de Bombon) está comprendida en alerta amarilla, en el aviso n.º 360.