La regidora Ruccy Oscco aseguró que no adoptará ninguna medida hasta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emita la resolución oficial sobre la situación del alcalde de Arequipa Víctor Hugo Rivera. Sin embargo, adelantó que, de confirmarse la vacancia, asumirá la alcaldía.

“Hay que actuar con prudencia y esperar la notificación”, dijo. Aun así, indicó que está preparada para asumir el cargo y que buscará demostrar su capacidad en los meses restantes de la gestión. “Voy a dejar mi nombre en alto”, señaló.

En esa línea, indicó que evalúa posibles funcionarios con experiencia para evitar una gestión improvisada en caso le toque dirigir la comuna.

Sobre su labor como regidora, reconoció que no tiene ordenanzas propias apobadas en más de tres años. Precisó que una iniciativa para regular el uso de motocicletas no fue aprobada, aunque actualmente mantiene dos propuestas en trámite. Señaló además que su trabajo se enfocó en la fiscalización, junto a sus colegas Mayra Sumari y Rocío Mango.

Entre las acciones realizadas, mencionó la supervisión de obras como el colegio Luis H. Bouroncle, el proyecto Bicentenario y el hospital canino, las cuales fueron denucniadas en el Ministerio Público.

En relación con el alcalde Rivera, Oscco reconoció que no mantuvo una relación cercana. Sin entrar en detalles, señaló que hubo un distanciamiento por ciertos hechos, lo que habría generado limitaciones en el desarrollo de sus funciones.