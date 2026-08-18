Los vuelos se reanudaron hoy en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, pero los pasajeros que no pudieron viajar el lunes debido a la neblina enfrentan nuevas dificultades: algunas aerolíneas reprogramaron sus vuelos hasta cinco días después, obligándolos a prolongar su espera.

Uno de los casos corresponde a un vuelo de Latam Airlines, cuyos pasajeros tenían previsto viajar el lunes 17 de agosto desde Arequipa hacia Lima. El vuelo LA2332 estaba programado para las 12:05 horas, pero fue cancelado debido a la presencia de neblina.

Cancelan vuelos en aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa por neblina (Foto: GEC)

Según los pasajeros afectados, la aerolínea reprogramó este vuelo para el 23 de agosto, es decir, seis días después de la fecha original. La situación generó malestar entre quienes tenían compromisos y urgencia por llegar a Lima.

Mientras tanto, este martes las operaciones aéreas en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón se desarrollaron con normalidad. Los vuelos de Latam comenzaron a salir desde las 8:00 horas y se programaron 17 vuelos hasta las 23:00 horas.

Aunque el servicio aéreo volvió a operar, los pasajeros afectados por las cancelaciones del lunes todavía deben esperar varios días para conseguir un nuevo vuelo, dependiendo de la disponibilidad de cada aerolínea.