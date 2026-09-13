Wendy Ramos regresará a Arequipa el próximo 16 de octubre para presentar “Pájaros en la Cabeza”, una conferencia de aproximadamente hora y media en el Teatro Municipal. La propuesta busca que el público descubra nuevas formas de enfrentar los problemas y entienda que la creatividad no es exclusiva de los artistas.

La conferencia nació a partir de las charlas sobre creatividad que Ramos comenzó a brindar en empresas. Sin embargo, durante ese proceso identificó que muchas personas relacionaban la creatividad únicamente con actividades artísticas o profesionales específicas, cuando en realidad está presente en decisiones cotidianas.

“Todos somos creativos. A veces pensamos que la creatividad es solamente para el que pinta, para el que escribe o para el que trabaja en publicidad, pero no. Todo el tiempo estamos resolviendo cosas, inventando maneras de hacerlas y buscando soluciones. La creatividad está en nuestra vida diaria, solo que muchas veces no nos damos cuenta de que la estamos usando”, explicó.

PRODUCCIÓN

Para la artista, uno de los principales obstáculos para desarrollar nuevas ideas es el miedo a equivocarse. Muchas personas prefieren mantenerse en lo conocido antes que probar alternativas por temor al fracaso o a la opinión de los demás. Frente a ello, considera necesario entender que los errores también forman parte del proceso de aprendizaje.

“Nos han enseñado que equivocarse está mal, que uno tiene que hacerlo todo bien a la primera, y eso hace que dejemos de intentar. Pero de los errores aprendemos muchísimo. Cuando algo no sale como esperábamos, tenemos la oportunidad de mirar qué pasó, cambiar de estrategia y volver a probar. El problema no es equivocarse, sino dejar de hacer cosas por miedo a equivocarnos”, sostuvo.