La población ayacuchana se encuentra cansada con los antros de mala perdición en pleno centro de la ciudad que ocasionan enfrentamientos entre pandilleros y jóvenes, quienes, con la emoción de haber consumido alcohol, salen a las calles a mostrar sus dotes de “valentía”.

Pero sobre todo, se encuentran cansados con el escaso interés de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Huamanga (MPH), encabezado por el alcalde Yuri Gutiérrez y por el responsable de la Unidad de Fiscalización, quienes no hacen nada para solucionar este problema.

Y como siempre, es otro personaje ajeno a la institución quien da soluciones a este tema, siendo en este caso el representante de la Defensoría del Pueblo, quien plantea una solución rápida y segura para combatir los antros de perdición.

Precisamente, David Pacheco, mencionó que la solución es la demolición de los inmuebles que funcionan como discotecas, peor aún, si es que ya fueron clausurados y están volviendo a abrir sus puertas, burlándose de la autoridad.

“Ya lo hemos planteado al alcalde provincial y no entendemos porqué no lo aplica. En Lima se realizó con total éxito. Aparte, las normas respaldan esta medida contra los infractores y no habría ningún problema en ejecutarlo”, indicó.

PROCESO SE GARANTIZA CON LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

Según señala el representante de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, la autoridad provincial debería actuar de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipales y solicitar al Poder Judicial, la demolición de estos antros que en reiteradas oportunidades, abren sus puertas pese a estar sancionadas.

Es más, Pacheco, criticó el accionar de algunos jueces, quienes bajo su interpretación personal, vienen otorgando acciones de amparo a los propietarios de estos locales, para seguir funcionando con normalidad. “No pode ser que el Poder Judicial se preste para estas situaciones. Repetimos, la solución la tiene el alcalde con relación a las discotecas”, finalizó.

