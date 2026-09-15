El hecho ocurrió la noche del lunes 14 de septiembre en el distrito de Carmen Alto. Alrededor de las 8:20 p.m., Serenazgo recibió la alerta sobre una mujer que se encontraba aparentemente inconsciente dentro de un inmueble.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron al propietario de la vivienda, José Luis Ll. M. (30), quien manifestó que había estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a la joven y que posteriormente ambos tuvieron intimidad antes de quedarse dormidos.

Según su versión, al intentar despertar a Yemelyn y notar que no respondía, pidió ayuda. La joven fue trasladada al Hospital Regional de Ayacucho, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.El cuerpo fue internado en la morgue del nosocomio para los procedimientos correspondientes.

Investigan las causas de la muerte

El acompañante fue trasladado a la DIVINCRI Ayacucho en calidad de detenido, mientras los investigadores realizan las diligencias para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y al personal especializado en investigación de homicidios. La causa exacta del fallecimiento deberá establecerse mediante la necropsia y demás pericias.

Por su parte, los familiares de Yemelyn solicitaron que se esclarezcan las circunstancias de su muerte. La joven, quien estudiaba Administración, vivía junto a su padre y abuela en Carmen Alto.

Las autoridades deberán determinar si existe responsabilidad penal del intervenido y cuál fue la causa del fallecimiento.