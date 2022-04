La región de Ayacucho se encuentra en alerta epidemiológica debido a la posible llegada del virus de manos, boca y pie, según lo manifestado por el responsable del área de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Carlos Juscamaita.

El motivo de la alerta, tiene que, con la cercanía de los casos detectados en la región de Apurímac (126) que, podrían llegar vía Andahuaylas a la ciudad de Ayacucho.

TE PUEDE INTERESAR I Ayacucho registra dos condenas a cadena perpetua entre marzo y abril

“Según el Ministerio de Salud (Minsa), se tienen 126 casos en Apurímac y la preocupación, es que el virus puede llegar a nuestra región, a través de las vías de comunicación, porque se contagia fácilmente a través del aire”, señaló.

VIRUS GENERA PREOCUPACIÓN EN MENORES

Esta enfermedad, ataca principalmente, a los menores de 7 años y los principales síntomas son la fiebre alta que puede llegar hasta los 38 grados.

Otra y la principal característica, es la presencia de sarpullidos en la boca, manos y pies del infante. “Ante estos síntomas, se debe acudir al centro de salud más cercano”, agregó Juscamaita.

Asimismo, señaló que, esta enfermedad puede confundirse con los escorbutos; sin embargo, la diferente, es que también se presentan en las manos y en los pies.

Se desconoce, el motivo de esta enfermedad; sin embargo, los más de 400 establecimientos de salud de la región de Ayacucho, se encuentran en alerta a fin de hacer frente a esta enfermedad que, amenaza a los niños.

“En Ayacucho, aún no detectamos casos positivos ni sospechosos; sin embargo, debemos recordar que no existe cura para dicho mal. Solo se debe controlar la fiebre”, señaló y agregó que, si bien es cierto no es mortal, puede causar mucho malestar en los niños.

La recomendación para evitar un posible contagio, es continuar usando las mascarillas, lavar bien los alimentos y sobre las manos de los niños, despúes de ir al baño.