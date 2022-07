El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, Carlos Condori Castillo, informó que el Complejo Arqueológico Wari aún no se cuenta con el saneamiento físico legal y que esta es la razón por la que no existe inversión por parte del Estado.

Dijo que actualmente se desarrolla un proceso de consulta previa con cuatro comunidades, pero hay demandas que aún no se ha podido llegar a concertar para el saneamiento físico legal, lo que genera retraso en la inyección de inversión pública para su puesta en valor y ampliación de estudios arqueológicos.

“En estos momentos no hay un presupuesto asignado en Wari, de manera concreta, para desarrollar investigación o puesta en valor, porque Wari aún no está saneado”, dijo el funcionario. También refirió “en este proceso ya estamos alrededor de ocho a diez meses, nosotros teníamos la confianza de que esto se resuelva entre mayo y junio”, enfatizó.

Se trata de las comunidades de Vista Alegre, Pampachacra, Huacaaurara y Ocopa, son las que está en la poligonal del Complejo Arqueológico que tendrían una extensión de 5 a 6 kilómetros por sanear; por otro lado, Condori Castillo dijo que no existe riesgo de colapso de las edificaciones, “se está trabajando un plan de emergencia, porque en estos momentos no hay áreas que están a punto de colapsar, no está ningún área en esa condición”, aclaró.

UNIDAD EJECUTORA ES EL SUEÑO PARA WARI

El investigador de Wari, José Ochatoma Paravicino, dijo que Wari debería ser una Unidad Ejecutora y así no depender de migajas de presupuesto. Ello le permitiría un trabajo sostenible y que se ponga en uso social. Desde el 2017 se persigue ese sueño, pero ninguna autoridad lo tiene en cuenta situación que dificulta la exploración total del sitio arqueólogico de los ayacuchanos.