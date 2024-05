La fundadora del movimiento regional por el que Wilfredo Oscorima logró llegar al Gobierno Regional de Ayacucho por tercera vez, Esperanza Rojas Gutiérrez, rechazó ante la Comisión de Fiscalización mantener algún vínculo con él o haber obtenido contratos o proyectos durante su gestión.

Este martes, durante su comparecencia ante la referida comisión parlamentaria, la empresa afirmó que desde que Oscorima asumió el cargo, “nos ha desconocido como movimiento regional Wari Llaqta”, por lo que actualmente no mantienen ninguna relación política o conexión con el gobernador.

“A nosotros el día que llegó el señor Wilfredo Oscorima públicamente en toda la prensa regional nos ha negado que nosotros no éramos parte de su gobierno y desde ese entonces nosotros no estamos coordinando”, sostuvo.

Los parlamentarios presentes, incluido el presidente del grupo de trabajo, Segundo Montalvo (Perú Libre), le hicieron varias preguntas. Precisamente, Montalvo consultó si había tenido alguna reunión con Wilfredo Oscorima o si había recibido algún regalo o favor por parte de él.

“Yo nunca he tenido la suerte de que me haya invitado un vaso de agua el señor Wilfredo Oscorima a mí, como Esperanza Rojas, a mi movimiento regional en absoluto, porque ni siquiera hemos tenido el agradecimiento después de haberle apoyado. No me he beneficiado en absoluto, en nada. Jamás he conversado con él”, dijo Rojas.

En esa línea, también negó conocer a la presidenta Dina Boluarte, ya que nunca se había reunido con ella ni con su hermano Nicanor Boluarte. Además, negó haber participado en la recepción de regalos o préstamos de relojes de marca Rolex, similares a los que Wilfredo Oscorima ha admitido haber recibido.

Además, descartó cualquier irregularidad en la licitación ganada por el consorcio del cual formaba parte, para la construcción de un comedor universitario como parte de los proyectos para los Juegos Bolivarianos 2024. En este sentido, solicitó que Contraloría y el Ministerio Público lleven a cabo las investigaciones pertinentes, ya que afirmó que su nombre ha sido mancillado al insinuar que habría sido beneficiada en este proceso debido a su relación con Oscorima.

“Han mancillado mi nombre señalando que el señor Wilfredo Oscorima tuvo algo que ver con esa licitación. Es imposible porque es una institución totalmente neutral y es otra institución donde no tiene nada que ver”, dijo en referencia al Proyecto Especial Legado. También negó las acusaciones de irregularidades en la construcción de hospitales, explicando que fue contratada como representante de un consorcio formado por una empresa española y otra peruana. Estas empresas obtuvieron las licitaciones en gestiones anteriores a la de Oscorima.