Cuatro presuntos integrantes de la banda criminal “Los Parceros del Gota a Gota” fueron intervenidos por agentes de inteligencia en inmediaciones del grifo Plaza, ubicado en la tercera cuadra de la avenida Libertad, en Ayacucho.

La intervención se produjo luego de un trabajo de inteligencia que permitió detectar a los sospechosos reunidos a bordo de varias motocicletas. Según la información policial, estarían coordinando acciones para presuntamente cometer actos de extorsión mediante préstamos bajo la modalidad “gota a gota”, además de un posible ataque por encargo contra personas que mantenían deudas con ellos.

Cuatro intervenidos

El operativo fue ejecutado por personal de la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN), en coordinación con la Unidad de Trata de Personas y Migraciones de Ayacucho.

Los intervenidos fueron identificados como Mariano José Ortega Acevedo (22), alias “Blanco”; Yan Carlos Olaya Burgos (38), alias “Gordo”; Luis Miguel Roqueme Díaz, alias “Negro”; y José Manuel García Uribe (24). Los tres últimos serían de nacionalidad colombiana, según la información proporcionada por las autoridades.

Durante la intervención se incautaron cuatro motocicletas lineales, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares de alta gama y tarjetas de presentación.

Los intervenidos y las especies incautadas fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad de Trata de Personas y Migraciones de Ayacucho, donde continúan las diligencias para determinar su presunta participación en los hechos investigados.