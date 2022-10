Los candidatos a la municipalidad distrital de Corculla (Paucar del Sara Sara) Lelis Dávalos (Agua) y Alfredo Baldárrago (Perú Libre) quienes quedaron empatados en las elecciones del último domingo 2 de octubre, comunicaron que hasta el momento los organismos electorales no definen cuándo y cómo será el sorteo que se debe realizar para definir al ganador de esta alcaldía.

Como se recuerda, ambos candidatos obtuvieron cada uno un total de 83 votos, generándose un empate, una situación inusual que debe resolverse mediante un sorteo en un plazo no mayor a los 25 días posteriores al conteo del 100% de las actas según la Ley de Elecciones Municipales (Ley N° 26864).

“La sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) me ha comunicado que nos va a llamar a los dos candidatos para definir cómo será el desempate, pero hasta hoy no nos dicen nada más”, dijo Alfredo Baldárrago, quien admitió haberse sorprendido por estos resultados.

En tanto que Lelis Dávalos señaló:” Hasta el Jurado Nacional de Elecciones no nos llama, no tenemos ningún acuerdo. Nos ha sorprendido este resultado, pero ahí está la mano de Dios. Yo tengo fe que vamos a ganar, siempre he tenido suerte”.

Aunque ambos candidatos tienen diferencias políticas, coincidieron en señalar que su distrito está abandonado por las autoridades y ante ello ven al canon minero como una alternativa para ejecutar proyectos en favor de Corculla para saneamiento, salud y educación.

Trascendió que el pueblo está indignado porque una moneda, un papelito o el azar va a elegir un alcalde. “Yo creo que se debe analizar que en estos casos debe haber una segunda vuelta”, dijo Baldárrago.