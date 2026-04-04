La NASA autorizó por primera vez el uso de teléfonos móviles en una misión tripulada hacia la Luna. Este cambio representa un punto de inflexión en la forma en que la agencia evalúa y acepta tecnología comercial a bordo de sus naves, puesto que en expediciones anteriores la agencia solo ha permitido el uso de cámaras Nikon para documentar los viajes.

El dispositivo que viaja con la misión Artemis II es un iPhone 17 Pro Max y tiene como función principal documentarel viaje y tomar fotografías desde el interior de la cápsula Orion.

¿Qué explicó la NASA?

En febrero de este año, Jared Isaacman, administrador de la NASA, anunció que las tripulaciones comenzarían a volar con los últimos teléfonos inteligentes disponibles en el mercado, iniciando con las misiones Crew-12 y Artemis II. En una publicación en la red social X, Isaacman compartió el alcance de esta decisión para la agencia.

“Estamos brindando a nuestras tripulaciones las herramientas para capturar momentos especiales para sus familias y compartir imágenes y videos inspiradores con el mundo. Igualmente importante, hemos desafiado procesos de larga data y hemos validado hardware moderno para vuelos espaciales en un plazo acelerado. Esta urgencia operativa beneficiará a la NASA en nuestra búsqueda de la ciencia y la investigación de mayor valor en órbita y en la superficie lunar. Este es un pequeño paso en la dirección correcta.”

NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and share inspiring images and video with the world. Just as important, we challenged long-standing… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 5, 2026

La cápsula Orion cuenta con 31 cámaras integradas para registrar la misión desde múltiples ángulos. Entre ellas hay cámaras externas en los paneles solares, sistemas de grabación de la cabina y una cámara de navegación óptica que fotografía la Tierra y la Luna para ayudar a Orion a determinar su posición en el espacio profundo.

Las cámaras portátiles Nikon Z9 no han sido descartadas y forman parte del equipamiento de la tripulación. Estos dispositivos permiten capturar imágenes de alta resolución a través de las ventanas de la nave.

iPhone 17 Pro is officially in space and is flying in weightlessness with astronauts on Artemis II, who are flying around the Moon. pic.twitter.com/weV2nACFhH — Still Learning (@Still_learner) April 4, 2026

La misión Artemis II se encuentra a mitad de camino hacia la Luna. La tripulación está compuesta por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

El próximo lunes 6 de abril, los cuatro astronautas realizarán un vuelo lunar y recogerán observaciones científicas de la superficie. En ese recorrido, la nave alcanzará 406.773 kilómetros desde la Tierra, la mayor distancia jamás recorrida por seres humanos.

Cualquier persona con acceso a internet puede rastrear la ubicación de Orion y su tripulación a través de AROW, la plataforma de seguimiento en tiempo real de la NASA. La herramienta muestra datos como la distancia a la Tierra, la distancia a la Luna y la duración de la misión, y está disponible en el sitio web oficial y la aplicación de la agencia.