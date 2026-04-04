Una tragedia enlutó el deporte local en medio de las celebraciones de semana santa, cuando un hincha perdió la vida y decenas más resultaron con lesiones durante un banderazo realizado en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria. El hecho se produjo en la previa del partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, ofreció declaraciones a la prensa para presentar el primer reporte de las investigaciones sobre la tragedia.

“Las investigaciones que se vienen realizando indican de manera preliminar de que los hinchas muestran una bandera y es ahí donde bajan desde las graderías altas, haciendo un ejercicio acostumbrado, pero en esta oportunidad ha vencido alguno de los objetos contenedores de la hinchada y se produce una fricción”, informó.

El alto mando policial confirmó que este incidente provocó asifixia entre el tumulto de hinchas y terminó con el fallecimiento de Fredy Rony Cornetero Cueva. La víctima se encuentra en la Morgue Central de Lima, para continuar con las investigaciones pertinentes.

Clausura del estadio

Tras conocerse los hechos, la Municipalidad de La Victoria emitió un comunicado en el que informó la clausura del Estadio Alejandro Villanueva. La comuna distrital precisó que también se registró el uso de pirotécnicos en el exterior.

Las autoridades competentes avanzan en las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido. Según el acta de clausura temporal el evento deportivo no cumplió con la Ley N.° 30037 (Ley contra la violencia en espectáculos deportivos).

En un primer pronunciamento, las autoridades municipales expresaron sus condolencias por el trágico suceso y confirmaron que el recinto no contaba con ninguna autorización para realizar alguna actividad durante la concentración.

Fiscalía abre investigación

El Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis dispuso la apertura de diligencias urgentes tras conocerse el fallecimiento registrado en el estadio. El fiscal adjunto provincial Jonás Padilla lideró las primeras acciones en el lugar, según informó el Ministerio Público a través de sus canales oficiales.

Entre las labores iniciales se realizó el levantamiento del cadáver y la recopilación de evidencias en el recinto. En el operativo también participaron especialistas forenses y agentes de la División de Homicidios de la Policía Nacional, con el fin de establecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis (Quinto Despacho) realiza diligencias urgentes de investigación tras la muerte de una persona en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria. pic.twitter.com/KtQOXLuMvg — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 4, 2026

Como parte de las investigaciones, se ordenó la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del estadio. Además, las autoridades tienen previsto visitar los establecimientos de salud donde se encuentran internados los heridos para recabar declaraciones de testigos.