Un adolescente de 17 años fue hallado sin vida al interior de su vivienda en el sector Morro de Arica, en Ayacucho, generando profunda conmoción entre sus familiares, vecinos y compañeros de colegio.

El menor, estudiante de la institución educativa Los Libertadores, cursaba el quinto de secundaria y era recordado como un joven solidario y deportista. Tras conocerse el hecho, decenas de estudiantes llegaron hasta su vivienda y luego a su centro educativo, donde protagonizaron escenas de dolor y exigieron que se esclarezca lo ocurrido.

En medio de la consternación, familiares del adolescente señalaron que el menor habría atravesado una situación difícil en el colegio y mencionaron un presunto hostigamiento, versión que aún no ha sido confirmada por las autoridades y que forma parte de las investigaciones en curso.

El caso generó tensión en los exteriores del plantel, donde padres y alumnos pidieron justicia. Mientras tanto, la Policía y el Ministerio Público iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y establecer posibles responsabilidades.