El 2021 puede considerarse como uno de los peores en materia de ejecución presupuestal, principalmente para los distritos metropolitanos de la provincia de Huamanga, de la región de Ayacucho.

PANORAMA. Es así que, de los distritos metropolitanos, Andrés Avelino Cáceres logró una ejecución de 92% en materia de proyectos.

Su presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue de 3 millones 474 mil soles y su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 8 millones 981 mil soles.

En tanto los otros municipios apenas lograron superar el 50% como es el caso de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto que, en sus 101 años de creación, registró un avance presupuestal en proyectos de 51.7%, siendo su PIA de 23 millones 850 mil soles y su PIM 41 millones 659 mil 145 soles, de los cuales, devengó 21 millones 532 mil soles y giró 20 millones 536 mil soles.

El distrito de San Juan Bautista llegó a 68.3% al cierre del 31 de diciembre del año pasado (ayer). Su PIA fue de 12 millones 446 mil soles y el PIM alcanzó los 27 millones 162 mil 076 soles. Devengando 18 millones y girado 17 millones.El otro distrito metropolitano que no supo cómo gastar el presupuesto del estado fue Jesús Nazareno que, al cierre del 2021, alcanzó solo el 64.4% de ejecución presupuestal, lo significa una nota también de 11. Contó con un PIA 6 millones 210 mil soles y PIM de 9 millones 165 mil soles, logrando devengar 5 millones 904 mil y girar 5 millones 654 mil soles. Siendo un prespuesto no tan grande, pero cuya autoridad no respondió a las expectativas.Cabe precisar que, la Municipalidad de Huamanga terminó con la nota 12 con solo el 71% de ejecución con 140 millones 961 mil soles en su PIA y 298 millones 894 mil soles.