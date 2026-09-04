Un trabajador dedicado durante años al mantenimiento de carreteras perdió la vida mientras cumplía con sus labores en la vía Tambo–San Francisco. La víctima fue identificada como Manuel Cárdenas, natural de la comunidad de Orcasitas, en el distrito de Pacaycasa, provincia de Huamanga.

El accidente ocurrió cuando el obrero se encontraba realizando trabajos habituales de mantenimiento en la carretera. En circunstancias que son materia de investigación, una camioneta lo embistió y le provocó graves lesiones, además de una considerable pérdida de sangre

Compañeros intentaron salvarlo

Al percatarse de lo ocurrido, sus compañeros de trabajo acudieron rápidamente para auxiliarlo. Tras brindarle los primeros auxilios, consiguieron trasladarlo en una ambulancia hasta un establecimiento de salud para que recibiera atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por mantenerlo con vida y la atención recibida, horas después se confirmó su fallecimiento.

La noticia causó profundo pesar entre sus familiares y compañeros de trabajo. Cárdenas había dedicado buena parte de su vida a labores vinculadas al mantenimiento de las carreteras.

La víctima era natural de Orcasitas, Pacaycasa, donde sus familiares afrontan ahora su partida. Sus hijos y demás seres queridos lamentan la muerte del trabajador, quien perdió la vida mientras cumplía con su jornada laboral.

Las circunstancias del accidente deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes. Mientras tanto, la vía donde Cárdenas trabajó durante años quedó marcada por la tragedia que terminó con su vida.