Poder Judicial dicta 11 años de prisión contra Adriano Pozo Arias

Por cometer tentativa de feminicidio en agravio de su entonces pareja Arlette Contreras, el Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte dictó ayer 11 años de prisión efectiva para Adriano Manuel Pozo Arias.

No obstante, la Sala decidió absolverlo de la acusación por el delito de tentativa de violación sexual, que también interpuso su víctima, tras considerar que las pruebas presentadas no evidencian que cometió dicho ilícito.

“Me siento indignada porque la Corte Superior de Justicia de Lima Norte no ha sancionado a Adriano Pozo por violación sexual en grado de tentativa. (Es) una sentencia a medias que me deja un sinsabor, que todavía me pone muy mal y me revictimiza”, expresó Contreras tras conocer el fallo.

APELARÁ. La joven abogada, quien se encontraba afectada por lo sustentado en la Sala, refirió que apelará la sentencia. “¿Cree la Corte de Lima Norte que me puede callar la boca con esta sentencia? No. Me siento completamente indignada”, agregó.

La Fiscalía había solicitado 19 años de cárcel por ambos delitos y una reparación civil de S/500 mil para Contreras. Sin embargo, adicionalmente a la sentencia, los magistrados decidieron que Pozo Arias pague solo S/20 mil.

Según el fallo de los jueces Alcides Ramírez Cubas y Graciela Fernández López, este monto fue determinado al constatar que “no se truncó el proyecto de vida” de la agraviada y que solo hubo “daño moral”.

“Ellos dicen que no tengo estrés postraumático. ¿Qué es entonces mi diagnóstico? Ellos dicen que no significa nada estos cuatro años de tortura exigiendo justicia. Esto ha arruinado mi vida (...) Esto es violencia institucional”, acotó.

INSUFICIENTE. Tanto la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Tania Pariona, como la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, rechazaron la decisión del Poder Judicial.

“El MIMP lamenta la ausencia de condena por tentativa de violación sexual y una reparación civil insuficiente, teniendo en cuenta la grave afectación que le produjeron los hechos y la permanente revictimización que ha sufrido durante estos años”, señaló.

En tanto, la abogada de Contreras, Cynthia Silva, manifestó que actualmente no hay una sola medida de restricción contra Adriano Pozo.

“El Poder Judicial debe asegurar su captura inmediata. Lo último que sabemos es que está en Ayacucho”, agregó tras reiterar que apelarán el fallo.