Agentes de la Policía de Carreteras incautaron cerca de 5 mil cajetillas de cigarrillos de presunto ingreso ilegal al Perú durante un operativo desarrollado en la vía Andahuaylas–Ayacucho.

La intervención se realizó en el kilómetro 577, sector Manchana, donde los efectivos inspeccionaron vehículos particulares y unidades de transporte interprovincial como parte de las acciones policiales contra el contrabando.

Cigarrillos fueron encontrados en tres vehículos

Según la información policial, en una unidad de la empresa Los Chankas fueron encontradas 1.000 cajetillas de cigarrillos Golden Beach.

Posteriormente, los agentes inspeccionaron un vehículo de la empresa EcoTur, donde hallaron otras 3.000 cajetillas de las marcas Inca y Carlyle.

Una tercera intervención se efectuó en una unidad de Molina Unión. En este vehículo fueron encontradas 960 cajetillas de Carlyle, trasladadas como encomienda con destino a Huamanga.

Las cantidades detalladas por la Policía suman 4.960 cajetillas, es decir, cerca de 5 mil unidades. La mercadería sería de fabricación paraguaya y tendría un valor aproximado de S/ 12 mil.

Productos no tenían documentación, según la Policía

De acuerdo con el reporte policial, los cigarrillos intervenidos no contaban con documentación que acreditara su ingreso legal al territorio nacional.

Ante esta situación, la mercadería fue incautada por la presunta comisión de un delito aduanero y quedó a disposición de la DEPINCRI Andahuaylas, unidad policial encargada de continuar con las diligencias.

El Ministerio Público también fue informado de la intervención para proceder con las actuaciones correspondientes de acuerdo con sus competencias.

Policía indaga presunta ruta de contrabando

Información policial señala que este tipo de mercancía sería trasladada desde la zona fronteriza de Puno mediante redes dedicadas al contrabando.

Las autoridades manejan como hipótesis que los productos serían movilizados bajo la denominada modalidad “hormiga”, que implica el traslado de mercadería en cantidades fraccionadas. Esta información forma parte de las indagaciones policiales y no supone, por sí misma, responsabilidad de las empresas de transporte mencionadas.