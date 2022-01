Continúa la controversia por ver si se realizan o no los carnavales ayacuchanos 2022; sin embargo, una voz calificada en este tema es la del prefecto regional, Rubén Quispe Ventura, quien salió a poner paños fríos y aclarar de una vez que estas fiestas no se realizarán este año.

Quispe Ventura agregó que el alcalde de Huamanga, Yuri Gutiérrez, no debería seguir insistiendo en la realización de dichas actividades porque las condiciones actuales no lo permiten.

“Como autoridad provincial, debería liderar la lucha contra la pandemia y no estar insistiendo en la convocatoria para los carnavales que, sin lugar a dudas, nos va perjudicar enormemente”, señaló y precisó que sus declaraciones, seguramente, no serán del agrado de las comparas y asociaciones folklóricas.

NO AGLOMERACIONES. El representante del Presidente de la República en la región aclaró con respecto a este tema que, ya no hay marcha atrás, ya que “por sobre todas las cosas, está la salud y la vida de las personas, por lo que se descartan las fiestas carnestolendas y posiblemente la Semana Santa”, aunque sobre esto último, dijo que aún es prematuro emitir una opinión.”El gobierno es bien claro al precisar que, las aglomerciones no están permitidas, por lo que una vez más, aclaro que no se realizarán dichas actividades este 2022″, señaló.Comentó que se reúne con los diferentes prefectos de la región a fin de controlar las fiestas al interior de la región.