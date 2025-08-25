Una tragedia conmociona a Ayacucho. Tres integrantes de una misma familia —Thalía Bonilla Barboza (35), su hijo Said Pomasoncco Bonilla (7) y su madre Elizabeth Barboza Mendoza— fallecieron luego de ser embestidos por una camioneta mientras regresaban a casa en una moto lineal.

El accidente

El hecho ocurrió el último sábado alrededor de las 10:50 p.m. en la Vía de Evitamiento, cuando una camioneta roja de placa C7E-449 impactó violentamente contra la motocicleta en la que viajaban las víctimas.

Según testigos, el conductor abandonó la escena sin prestar auxilio. Cámaras de seguridad registraron el momento en que el vehículo huía a gran velocidad.

Pese a la rápida intervención del SAMU, Thalía y su hijo Said fallecieron antes de llegar al Hospital Regional de Ayacucho, mientras que Elizabeth Barboza perdió la vida en la madrugada del domingo debido a la gravedad de sus heridas.

Investigaciones

Las primeras pesquisas indican que el chofer habría estado en estado de ebriedad y abandonó la camioneta cerca de un local de Electrocentro, donde se encontraba bebiendo con otras personas. Al llegar la Policía, los implicados escaparon y hasta el momento no se ha logrado detener al responsable.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar y capturar al conductor, mientras los familiares exigen justicia y sanciones ejemplares.

Luto en la comunidad educativa

La muerte de Said, estudiante de primer grado en el colegio Federico Froebel, generó profunda consternación. La institución emitió un comunicado en el que expresó su dolor y solidaridad con la familia.

“Este hecho nos duele y conmueve profundamente como comunidad educativa. Extendemos nuestras condolencias a la familia en este momento de dolor y nos unimos al clamor de justicia para que hechos tan dolorosos no queden impunes”, señaló el pronunciamiento.

La ciudad de Ayacucho permanece en luto mientras se espera el pronto esclarecimiento de este hecho que enluta a toda una familia.