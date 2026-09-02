El Partido del Buen Gobierno ratificó su respaldo a la candidatura de Alfonso Grados Rosas a la alcaldía de Yanahuara, pese a las denuncias de dos ciudadanos que aseguran haber sido incluidos sin autorización en su lista de candidatos a regidores. El pronunciamiento del partido no responde directamente a cómo Geoffrey Rivas y Rosa Ojeda terminaron inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de un comunicado, el Comité Regional de Arequipa del Buen Gobierno indica que la candidatura de Grados Rosas se realizó “conforme a los procedimientos establecidos” y cuestionó las declaraciones públicas que, según el aviso, buscarían debilitar su postulación.

Comunicado del Comité Regional de Buen Gobierno

El partido también señaló que, “sin entrar a valorar el fondo del asunto”, las denuncias “no comprometen ni afectan la legitimidad de la candidatura, que sigue su curso conforme a derecho”.

Sin embargo, el comunicado no aclara la situación de Rivas y Ojeda, quienes niegan haber dado su consentimiento para integrar la lista de regidores de la Municipalidad Distrital de Yanahuara. Tampoco explica quién incorporó sus nombres y datos personales en la documentación presentada ante el organismo electoral.

DENUNCIA POR FALSEDAD Y SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Geoffrey Rivas cuestionó que el candidato a la alcaldía no se haya comunicado con él para dar explicaciones sobre su inclusión en la lista. Consideró que el silencio frente a su denuncia refleja una actitud de soberbia del partido, por lo que no llevará el caso a la vía legal.

Tras publicar su comunicado negando su postulación, afirmó que la respuesta final estará en manos de los electores durante las elecciones del 4 de octubre.

En tanto, Rosa Ojeda sí denunció ante la fiscalía su inscripción ilegal. La denuncia contra Alfonso Grados y quienes resulten responsables fue por los presuntos delitos de falsedad genérica y suplantación de identidad, debido a que sus datos personales fueron utilizados para registrarla como candidata ante el JNE sin su autorización.

La ciudadana manifestó, que en junio recibió una invitación para postular como regidora, pero nunca aceptó la propuesta.

Mientras las denuncias siguen su curso, el candidato Alfonso Grados evitó responder a Correo, pese a las reiteras consultas y llamadas telefónicas para dar su versión sobre la inscripción de dos candidatos a regiduría sin sus consentimientos.