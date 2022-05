Conmocionados se encuentran los padres de familia de la institución educativa N° 1546, en Chimbote, tras confirmarse la violación sexual que sufrió una niña de apenas tres años de edad, presuntamente, en el interior del plantel.

Ellos vienen exigiendo una exhaustiva investigación a fin de que se castigue al responsable de este horrendo hecho. Los vigilantes del centro, uno de los cuales se encuentra como no habido, forman parte de la lista de sospechosos.





REUNIÓN

La mañana de ayer se realizó una reunión en el jardín de niños ubicado en el pueblo joven La Victoria. La directora Luz Ríos Mimbela, junto a su plana docente, rechazó que haya intentado encubrir a alguna persona y dijo que ha colaborado con las autoridades desde que se le informó el caso.

“Yo no tengo nada que ocultar, también soy madre y quiero que esto se esclarezca”, manifestó.

Añadió que en un primer momento no comunicó lo ocurrido a los padres por recomendación de la Fiscalía, al ser la víctima una menor de edad.

Por su parte, la docente del aula de tres años indicó que el viernes último, cuando ocurrió el ultraje, no advirtió ningún comportamiento extraño en la menor.

Sostuvo que el único momento que los pequeños salieron del aula fue para acudir a los servicios higiénicos junto a la auxiliar.

“A las 9 de la mañana yo mandé a los 5 niños al baño con la auxiliar, ellos volvieron; si hubiese pasado algo en ese momento, yo me hubiera dado cuenta (…) El viernes solo trabajamos hasta las 10, yo la he entregado a la mamá, la niña estaba sana, no se ha ido mal ni nada”, contó la profesora.





SU VERSIÓN

Milagros Quiroz Mora, abogada de la familia de la menor señaló que el examen del médico legista confirmó el ultraje contra la niña.

Además indicó que, en su declaración inicial, la pequeña contó que el hecho ocurrió dentro del plantel en lugar conocido como “la casita” y que el agresor, a quien identificó como “el loco”, le dio una paleta de dulce.

Asimismo, reveló que se permitía el ingreso al jardín de un hombre que no trabajaba allí; se trata del hijo de uno de los dos vigilantes, identificado como Clever Herrena Salinas, quien se encuentra detenido por un caso de tráfico ilícito de drogas, y se investiga su prestunta participación en el ultraje.

La letrada también indicó que el otro vigilante, Carlos Capurro Valle, se encuentra como no habido y mandó decir que un abogado lo representaría.

Quiroz Mora pidió al Ministerio Público que se realicen las gestiones para que, a la brevedad, la menor pase entrevista en cámara Gesell. También se ha solicitado que la directora del jardín sea separada del cargo por, presuntamente, obstaculizar las investigaciones.





MEDIDAS

El director de la Ugel Santa, Miguel Arista Cueva, informó que se iniciará un proceso administrativo disciplinario en contra de la directora del colegio.

“De las versiones que hemos recogido, no se ha actuado diligentemente. La directora debió identificar inmediatamente a los sospechosos para que se pueda esclarecer los hechos con prontitud”, declaró.

Al respecto, Luz Ríos sostuvo que se someterá al proceso disciplinario.

“Si me ponen a disposición, no tengo problemas, pero que se investigue”, indicó.