El primer Hospital Materno Infantil de la región Cusco, busca salvaguardar la vida e integridad de madres gestantes y niños y se lleva a cabo con un presupuesto superior a los 170 millones de soles.

Las tareas de construcción se realizan en dos períodos de trabajo distintos, lo que permite una operación continua y, al mismo tiempo, acelerar el progreso del proyecto hospitalario que contempla la construcción de 16 bloques equipados.

El gerente regional de Gestión de Inversiones de Infraestructura, Juan Paucar, informó que los bloques 6 y 7 ya cuentan con gran avance en subestructura, encontrándose el bloque 7 prácticamente concluido, mientras que en los bloques 1 y 2 se ejecutan trabajos de cimentación.

El funcionario en visita de supervisión, destacó el avance del proyecto que permitirá dinamizar la economía local y brindar oportunidades laborales a la población cusqueña. “Paralelamente al avance estructural, se ejecutan los trabajos de acabados, tarrajeo, contrapisos, instalaciones eléctricas, comunicaciones, sanitarias y mecánicas, siguiendo estrictamente las especificaciones técnicas del expediente. Resaltó que la implementación de 2 turnos de trabajo, permite agilizar la ejecución y optimizar los plazos establecidos para la culminación de la obra”, citó.

El Hospital Materno Infantil de Belenpampa contará con más de 50 camas de hospitalización, 11 salas multiuso para partos simultáneos, dos centros quirúrgicos y atención especializada, buscando la calidad, seguridad y beneficios sostenibles para miles de gestantes cusqueñas.