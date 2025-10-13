El aeropuerto Alejandro Velasco de la ciudad de Cusco, es uno de los más importantes del país, ya que a diario recibe decenas de vuelos procedentes de los destinos más importantes de Perú, trasladando miles de pasajeros nacionales, tanto como turistas extranjeros.

Es debido a este alto tránsito, que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - Corpac, habría decidido ejecutar trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje, suspendiendo los vuelos desde las 20:00 horas del lunes 13 hasta las 08:00 horas del martes 14 de octubre.

Pese a que este tipo de mantenimientos son necesarios a fin de asegurar estándares óptimos en la pista, la noticia sobre la suspensión de vuelos ha caído mal entre los viajeros que ya tenían programadas sus salidas y arribos durante el tiempo de pare.

“Se viene coordinando la reprogramación de los vuelos para evitar una mayor afectación a los pasajeros con itinerarios entre las horas dispuestas para los trabajos de mantenimiento. Expresamos nuestras disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar, pero es necesaria para asegurar operaciones sin riesgos ni inconvenientes”, citaron desde Corpac.

Mientras tanto las cancelaciones de vuelos en las principales aerolíneas como Latam, JetSmart o Sky, ocasionan perjuicios en los viajeros, sobre todo en aquellos que llegan a Cusco por turismo y ya tienen sus tickets comprados para visitar Machu Picchu, también en aquellos que tenían conexiones a otros destinos.

Se supo que los trabajos de mantenimiento consistirán en el parchado de la pista, que muestra deterioro notable debido a la carga y uso del terminal aéreo.

CIFRA: