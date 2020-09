Recientemente en Cusco se lanzó un plan de reactivación económica para el sector turismo, que comprende la visita de los distintos atractivos por parte, en primer término, de los propios cusqueños y turistas nacionales. Sin embargo el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca, señaló enfático, que la maravilla mundial no está apta para ser reabierta, ya que las autoridades han incumplido muchos compromisos que asegurarían una visita segura y libre de COVID-19.

El burgomaestre mencionó que, si bien aplaude la iniciativa regional y nacional para retomar el turismo y el tránsito de visitantes, que reactivará la alicaída economía cusqueña, no se ha decidido aún sobre la reapertura de atractivos como Machu Picchu, ya que ello debe pasar por un sinfín de filtros antes de abrirse al público en general.

“Lo que debe estar claro es que, una cosa es el plan de reactivación y otra la reapertura de algún sitio arqueológico, que está pendiente. En el caso de Machu Picchu eso lo ve la Unidad de Gestión de Machu Picchu a nivel ministerial y viceministerial, son dos cosas distintas, a veces los medios entienden que se están reaperturando los sitios arqueológicos, cosa que no se está dando”, señaló.

SIN PRUEBAS COVID-19, NI AMBULANCIA, NI PUESTOS DE TRIAGE.

Acotó que en el caso de Machu Picchu no se están cumpliendo muchos compromisos a nivel salud y oferta turística, y señaló que si no se garantiza la contención del virus, no pueden brindar la seguridad que necesitan los turistas nacionales o extranjeros “no es abrir por abrir”, dijo.

Darwin Baca mencionó incluso que hasta la fecha el Ministerio de Salud no les ha hecho llegar pruebas de descarte de COVID-19 y las únicas que manejan son las que ellos pudieron gestionar con sus propios recursos, añadió que ni siquiera les han dado la tan mentada ambulancia para el transporte de locales y turistas enfermos o heridos.

“No tenemos pruebas rápidas entregadas por el Minsa, no tenemos los tópicos de triage en las estaciones de tren, ni la famosa ambulancia, ¿cómo trasladamos a un paciente con síntomas severos?, este es el riesgo que tenemos ante la visita de turistas nacionales y extranjeros, si no tenemos esto no hay garantías”, acotó.

-Se supo que Machu Picchu se encuentra trabajando en el denominado ‘Sello Machu Picchu’ para el mejoramiento en la calidad de servicio y entrega de productos a los visitantes.