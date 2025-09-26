Un reciente incendio forestal en Cusco cobró la vida de un adulto mayor de 80 años, quien no habría podido controlar las llamas que inició en su predio, pereciendo finalmente por asfixia y quemaduras en distintas partes de su cuerpo.

El lamentable hecho se registró en la comunidad de Chicnayhua, perteneciente al distrito de Yanaoca, provincia de Canas, donde la persona identificada como Guillermo Condo, halló muerte cuando quemaba pastizales en su chacra.

El hecho fue confirmado por el jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de Cusco, Miguel Oscco, quien refirió que con esta muerte, ya son tres las personas que pierden la vida en Cusco en causas similares.

El primer caso se dio en la provincia de Quispicanchi, luego en Chumbivilcas y ahora en Canas, todos con características similares, ancianos que realizan quemas que se les escapan de las manos.

En Cusco las autoridades regionales y locales han creado planes de contingencia y prevención en cuanto a incendios forestales. También se conformaron brigadas de combatientes forestales, q quienes se equipó y adiestró, pero los comuneros continúan quemando sus chacras y propiciando estos siniestros.

El último viernes, los bomberos de Cusco junto a autoridades y pobladores de la zona de Accha en Paruro, combatían un incendio forestal cerca a una reserva de vicuñas, el siniestro también inició por la quema de pastizales en una chacra cercana.