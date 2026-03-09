A nueve días de la rotura del ducto que lleva hidrocarburo de Camisea en Cusco y de la deflagración que obligó a cerrar el suministro de este elemento afectando a todo el país, los trabajos para la restauración del traslado del elemento, y por consiguiente la restauración del servicio de GLP y GNV continúan en marcha y ya se habría completado un 48 % de las labores.

Esta información fue alcanzada por la Transportadora de Gas del Perú (TGP), que mediante un comunicado actualizó el estado de las labores de refacción del ducto, confirmando que todas las acciones de traslado se darían en un plazo de 14 días o menos.

“Las condiciones meteorológicas permitieron realizar ocho vuelos del traslado programado, culminando con el envío de maquinaria crítica. Se logró instalar la válvula que permitirá colocar el equipo de aislamiento en el ducto de líquidos (LGN) en sus dos extremos (Malvinas y Pisco). Así mismo, se logró montar el equipo de perforación (lado Malvinas) y se instaló el equipo de perforación (lado Pisco)”, señalaron en un primer momento.

Luego confirmaron que no habría habido afectación en cuanto a derrames tras la rotura del ducto y escape del elemento. “Se realizó monitoreo de agua y suelo, a cargo de SGS del Perú, con protocolos y metodologías acreditadas. Los resultados evidencian que no hubo derrame y que el hidrocarburo que se liberó hizo combustión sin impactar el suelo ni cuerpos de agua. Las intensas lluvias registradas desde anoche en el KP43 apagaron la llama en el ducto de líquidos. Sin embargo, la extinción de la llama sin que se haya aislado el tramo afectado crea una condición de riesgo que nos obliga a tomar medidas adicionales que permitan continuar con los trabajos de acuerdo al cronograma. Mientras tanto, seguimos avanzando con tareas complementarias que no se ven afectadas por esta condición”.

Finalmente mencionaron que, de momento, el clima no es favorable y que en el KP43 continua la lluvia intensa. Se espera que las condiciones mejoren para reanudar la programación de vuelos. Sólo quedaría pendiente el traslado de tuberías de gas y líquidos.

DATO:

- A propósito de este incidente, se ha declarado un estado de emergencia en el país por déficit de líquidos de gas natural, base para la producción de gas natural vehicular y gas licuado de petróleo en procesadoras y plantas de fraccionamiento, lo que ha dejado a transportistas, comercios y viviendas sin gas para poder realizar sus actividades, incrementando el costo de producción y servicios.