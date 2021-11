Balas, perdigones y piedras surcaron los aires en el límite de las provincias de Grau y Antabamba en la región Apurímac, donde comuneros de dos sectores fronterizos protagonizaron una brutal gresca, que hasta el momento deja dos fallecidos y 61 heridos.

El hecho se registró la tarde del último martes entre las localidades de Virundo (Grau) y Huaquirca y Savayno (Antabamba), pero debido a lo alejada de la zona y la falta de conectividad, recién se dio cuenta a las autoridades al llegar la noche y por la mañana del miércoles, cuando autoridades de la Policía y Fiscalía de Apurímac se trasladaron a la zona a fin de llevar a cabo las diligencias de investigación y levantamiento de cadáveres.

En declaraciones a Correo, el coronel PNP Víctor Canahuiri, del Frente Policial Apurímac, señaló que el día de hoy se trasladó al sector del conflicto a un equipo de agentes especializados del Departamento de Investigación Criminal y Oficina de Criminalística de Apurímac, quienes junto a la Fiscalía realizarán las indagaciones de ley y posterior levantamiento de los cuerpos.

Sobre lo ocurrido y los disparos de armas ejecutados presuntamente por la Policía y comuneros, el jefe policial indicó que todo está en investigación y que esperan los resultados a obtener a fin de iniciar con las acciones de orden.

De momento los restos de Rafael Ampuero Quiviu (43) y Saúl Choque Cahuana (20), ambos del distrito de S avayno, permanecen en la zona conocida como pampa Sucayco a la espera de la Policía y Ministerio Público.

BATALLA CAMPAL.

Según José Limpe, de la comunidad de Savayno, ellos fueron a hacer un reconocimiento de su territorio la mañana del pasado martes, encontrándose en el sector con los pobladores de Virundo, quienes estaban provistos de armas de fuego.

Es entonces que los altercados verbales iniciaron, los mismos que decantaron en enfrentamientos físicos y posteriormente con armas de fuego, el comunero menciona que ellos tienen documentos de propiedad ancestrales, que datan del Siglo XVIII, los mismos que entraron en conflicto con sus vecinos a partir de 1994.

“Savayno fue a reconocer su territorio y se nos atacó porque quieren expandir sus terrenos, hemos ido a la Comisaría de Antabamaba y nos dijeron que no podían ir a hacer la verificación porque no tenían movilidad”, refirió.

Por su parte el médico Isnel Ramos, director regional de Salud Apurímac, citó que ya se encargó permanecer en alerta en las redes de salud de Antabamba y Grau a fin de monitorizar de manera permanente el traslado a los centros de salud, tanto de Virundo y Huaquirca de los heridos por perdigones y objetos contundentes.

Mientras tanto los heridos más graves fueron trasladados al Hospital Guillermo Díaz De la Vega en Abancay, donde el menor de iniciales J.L.P. (15) permanece en observación por un impacto de bala a la altura del pecho. Otros pobladores heridos por proyectiles son: Alexander Pérez Zanabria (39) y Percy Quispe Meneses (43).

Los pobladores acusan a la Sub Gerencia De Saneamiento Físico Legal De Propiedad Rural - Forprap de Apurímac de no haber saneado esos terrenos hasta ahora, sin embargo el titular de dicha instancia, Waldir Pimentel, señaló a Correo que el hecho ocurrió entre comunidades tituladas y saneadas por la Sunarp , por lo que ellos ya no tendrían injerencia en posteriores disputas legales “no podemos ver el asunto legal sobre asuntos de modificación o rectificación de comunidades, es más si están en un proceso judicial, escapa de nuestras competencias”, concluyó.

DATO:

- Se supo que hasta la zona se trasladó un contingente de policías de la Unidad de Servicios Especiales y de otras divisiones, a fin de evitar cualquier tipo de refriega posterior a la ocurrida.

