Recientemente en la ciudad de Cusco se desarrolló con éxito el Encuentro Regional de Inclusión Social, convocando a funcionarios y servidores públicos de las 13 provincias de la región.

Este espacio estuvo a cargo del Gobierno Regional de Cusco, a través de la Gerencia Regional de Inclusión Social, y tuvo como objetivo fortalecer capacidades y brindar herramientas clave para la implementación efectiva de políticas públicas en favor de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Durante la jornada, los participantes intercambiaron experiencias y analizaron la realidad de sus territorios, permitiendo identificar necesidades prioritarias y establecer compromisos institucionales que refuercen la articulación entre los diferentes niveles de gobierno.

El encuentro abordó enfoques fundamentales como derechos humanos, discapacidad, género, interculturalidad, enfoque intergeneracional y gerontológico, así como la protección de niños, niñas y adolescentes.

“Con esta iniciativa, el Gore Cusco reafirma su compromiso de impulsar políticas inclusivas, promoviendo la mejora de los servicios y programas sociales, y asegurando que los gobiernos locales cumplan un rol activo en la construcción de una región más justa e inclusiva”, señalaron desde la institución cusqueña.