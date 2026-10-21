La mañana del último miércoles por poco se desata una tragedia en Cusco. Un bus de transporte interprovincial estuvo a punto de colisionar contra un tren de transporte turístico en la localidad de Ollantaytambo.

El hecho se registró a la altura del Kilómetro 69 de la vía férrea Cusco - Machu Picchu, donde una unidad de transporte de la empresa ‘Cusela’ casi choca frontalmente con la locomotora 487 de la empresa PeruRail.

En la zona existe un paso a nivel o intersección entre la vía férrea y la carretera, y según las primeras investigaciones, el conductor del bus no se habría detenido cinco metros antes de dicho paso como indica la normativa vigente.

Es así que el tren y el bus estuvieron a muy poco de colisionar entre sí, muestra de ello es que uno de los retrovisores del bus habría llegado a perderse por un golpe contra el barandal del bus.

Hasta el lugar de los hechos llegó la Policía, que inmovilizó ambas unidades de transporte para las diligencias correspondientes. Tras recoger la información y al ver que no había ninguna clase de herido el tren de la Frecuencia 81 continuó su ruta hacia Machu Picchu.

En tanto, desde PeruRail llamaron a los conductores de distintas unidades vehiculares, menores y mayores a respetar la señalética, pasos a nivel y cruces, mencionando que un tren tiene siempre prioridad absoluta de paso porque su peso e inercia le impide frenar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.