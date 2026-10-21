El último miércoles 21 de octubre, las autoridades de Cusco confirmaron una octava víctima mortal por los incesantes incendios forestales que azotan la región imperial.

Según el reporte de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional Cusco, se elevó a ocho el número de fallecidos por estas emergencias, a su vez el total de hectáreas consumidas por el fuego en esta temporada es de 13 300.

El reporte también menciona que, de los ocho incendios forestales que había para el miércoles en Cusco, ubicados en las provincias de Calca, Chumbivilcas, Anta, La Convención, Canchis y Anta, solo los dos primeros se hallan aún sin liquidar.

SE TRATARÍA DE UN PASTOR

Los restos calcinados de la octava víctima mortal por los incendios forestales en Cusco, fueron encontrados en el sector denominado Chipta, perteneciente a la comunidad campesina de Ccahuaya, Alto Pichigua - Espinar.

El lugar fue devastado por las llamas el fin de semana pasado, y desde entonces los pobladores buscaban a la persona de nombres Frank Morales, quien estaba como no habido tras el siniestro.

Finalmente los comuneros de la zona hallaron el cuerpo, sin embargo las autoridades determinarán si se trata de él o no, aunque los restos ya habríansido parcialmente reconocidos por sus familiares.

Se supo que la víctima laboraba como pastor en la zona y tenía una condición médica especial, por lo que no habría podido huir de las llamas. Los deudos solicitan ayuda estatal para el sepelio y entierro, ya que lo perdieron todo en el incendio.

CIFRA:

- 372 Incendios forestales ya se han registrado en la región Cusco en lo que va de este año.