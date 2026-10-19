Encender una fogata para reparar una tubería terminó convirtiéndose en un incendio forestal que afectó aproximadamente 10 hectáreas de cobertura vegetal en la provincia de Paruro (Cusco).

Por estos hechos, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, sentenció a Mario Córdoba ((53) por el delito contra los bosques o formaciones boscosas, en el marco de la investigación impulsada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cusco.

Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2026, en el sector de Jabonciniyuc, distrito de Accha, provincia de Paruro, cuando el sentenciado, quien se desempeñaba como trabajador de limpieza de la Municipalidad Distrital de Accha, realizaba labores relacionadas con la reparación de tuberías de agua y desagüe.

De acuerdo con la imputación fiscal, para calentar una tubería y facilitar su reparación utilizó hierbas secas y charamoscas del lugar para encender una fogata, sin embargo, la actividad se realizó en un entorno con abundante vegetación susceptible de inflamarse, sin adoptar medidas adecuadas para prevenir y controlar la propagación de las llamas, el fuego escapó del área donde se había iniciado y se extendió hacia la vegetación circundante, provocando un incendio forestal afectando la vegetación del sector.

La magnitud del daño fue determinada a partir de las diligencias y los elementos de convicción incorporados a la investigación, entre ellos el Informe de Serfor - Cusco, que indica que el área afectada comprendía aproximadamente 10 hectáreas de bosque plantado y formación boscosa, con presencia de especies forestales como eucalipto, pino, chachacomo y queuña, además de vegetación arbustiva y pastos naturales.

Como consecuencia del acuerdo de terminación anticipada entre Fiscalía y la defensa y con aceptación de la procuradora del Minam aprobada judicialmente, se impuso a Córdoba Ccopa, tres años, 10 meses y 20 días de pena privativa de libertad, suspendida por un periodo de prueba de tres años, además de 44 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

Asimismo, se fijó una reparación civil de S/6.000, de los cuales S/3.000 ya fueron cancelados, el saldo de S/3.000 deberá pagarse hasta el 30 de noviembre de 2026; una de las principales obligaciones impuestas como regla de conducta es la reforestación de las 10 hectáreas afectadas con eucalipto y pino, en un plazo de dos años, cinco hectáreas durante el primer año y las cinco restantes durante el segundo.

El cumplimiento de esta obligación y de las demás reglas de conducta será fundamental, pues su incumplimiento puede dar lugar a la revocatoria de la suspensión de la pena.