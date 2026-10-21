El marcado cambio climático no solo a nivel nacional, sino internacional, causa efectos devastadores en regiones como Cusco, donde gran parte de su población se dedica a la agricultura.

Es así que, además de la escasez de agua para riego y cultivo, ahora estas condiciones climáticas extremas han ocasionado una gran cantidad de incendios forestales, que hasta la fecha ya han dejado ocho fallecidos en la región Cusco y más de 13 mil hectáreas de campo devastadas.

Frente a esto, niños pertenecientes a la localidad cusqueña de Paruro, salieron a las calles a clamar por lluvia, en un acto que denota la preocupación e inqueitud que deja la falta de lluvia en la zona sur del país.

Acompañados de efectivos de la comisaría local, decenas de menores recorrieron las principales calles y plazas de la zona en mención, y vela en mano oraron por lluvias y que el tiempo de sequía finalice.

Se supo que esta manifestación tradicional se realiza hace bastante tiempo en varias zonas de Cusco, recibiendo el nombre de: ‘Unuykita, paraykita, apachimayku taytallay’, que en castellano significaría: ‘Tu lluvia, tu agua, mándanos señor’.

Esta vez esta tradición toma un contexto singular debido a la ola de incendios forestales en la región Cusco y a la anunciada sequía que azotará la sierra peruana este y el siguiente año producto de fenómenos climatológicos de orden global.