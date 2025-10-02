A mediados del años 2020, el suboficial PNP Milton Pariguana desapareció en Cusco, luego de varios días de búsqueda su cuerpo fue hallado a orillas de un río en la zona de Urubamba, entonces las autoridades acusaron a Wilfredo Muñoz (36) por el crimen, el mismo que desapareció sin dejar rastro.

Desde esa fecha el acusado de homicidio calificado era intensamente buscado por las autoridades, hasta que cinco años después, fue encontrado en el distrito de San Sebastián en Cusco.

Según la Policía, el imputado intentó huir al verse descubierto, sin embargo la Policía logró aprehenderlo y detenerlo en el distrito cusqueño de San Sebastián.

Señalaron que el presunto homicida había cambiado completamente de apariencia, usando lentes y otros artilugios para evitar ser reconocido y detenido.

La Policía refirió que el detenido cuenta con antecedentes por violencia familiar, abigeato, hurto, peligro común, falsedad genérica, entre otros.

La captura del imputado se dio gracias a la colaboración de un tercero, que recibirá los 30 mil soles de recompensa que ofrecía el programa ‘Los Más Buscados’.