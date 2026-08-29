Era el 9 de diciembre del 2024 cuando un grupo de sujetos ingresó al establecimiento Plaza Vea, ubicado en el distrito cusqueño de Wanchaq, llevándose consigo más de 700 mil soles y 300 mil dólares.

Desde entonces, la Policía investigó el hecho, dando finalmente con los presuntos delincuentes que perpetraron el atraco, los mismos que fueron reducidos tras operativos en Cusco y Lima.

Según la investigación policial, los malhechores utilizaron vehículos y equipo especializado para neutralizar los sistemas de seguridad del lugar y realizar forados en las paredes contiguas.

Finalmente, el Área de Robos de la Divincri Cusco, dio con las identidades de los presuntos maleantes, siendo identificados como: Alain V., Ernesto E., Lucio Ch., Juan Q., Carlos S., Carmen P., Edison C., David F., Juan D. y Lupe R., estos dos últimos hallados en la zona de San Juan de Lurigancho - Lima.

La Policía indicó que el mandato judicial dispone detención preliminar por 15 días de los sospechosos, detención que sería ampliada debido a lo complejo del caso.