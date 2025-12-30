Luego del choque de dos trenes en la vía férrea Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu, los heridos han sido trasladados desde el sector del accidente hasta la zona de Piscacucho, ubicado en el Kilómetro 82 de la vía férrea.

En el lugar, aguardaban ambulancias de distintos hospitales y clínicas para trasladar a la víctimas a la Zona Imperial. Las unidades salieron aproximadamente a las 4:45 p.m. y estarían llegando a las 6:00 p.m. a la ciudad de Cusco.

Hasta el momento, dicho accidente dejó un fallecido, 5 heridos en estado de gravedad y otros 10 que necesitan revisión médica inmediata.

MÁS ANTES

La tarde del último martes, un choque frontal de trenes, dejó como saldo al menos 20 pasajeros heridos, según las primeras informaciones.

El accidente ocurrió a la altura del sector Pampacahua de la vía férrea Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu.

En el lugar dos trenes de las empresas Perurail e Inka Rail, colisionaron por causas que son materia de investigación.

Según los primeros reportes, debido a la gran cantidad de pasajeros que trasladaban los convoys, hay varios heridos que requieren atención. Cabe mencionar que a la zona se accede únicamente a través de la vía férrea.