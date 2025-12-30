Tras el choque de dos trenes en la vía férrea Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu, las autoridades de Cusco confirmaron a la primera víctima mortal, se trata del maquinista de uno de los convoys que colisionaron frontalmente.

La víctima fue identificada como Roberto Cárdenas, quien se hallaba en la parte frontal de una de las locomotoras que chocó a la altura del sector conocido como Pampacahua.

Mientras tanto, el rescate de los pasajeros que resultaron heridos tras la colisión de dos trenes en la vía férrea a Machu Picchu se complicaría, ya que no existe una carretera hasta el lugar del accidente.

Según un reporte de la concesionaria de la vía, el hecho ocurrió en la zona de Pampacahua, ubicada aproximadamente en al Kilómetro 97 del tendido férreo, a 15 kilómetros de Qorihuayrachina (Kilómetro 82), donde existe un punto de acceso vehicular.

Es así que las ambulancias y vehículos de rescate que salen de Cusco, tendrían que llegar hasta el Kilómetro 82 y luego avanzar a pie, caso contrario esperar una evacuación vía férrea de un convoy de rescate que saldría de Ollantaytambo.

Los heridos han sido trasladados desde el sector del accidente hasta la zona de Piscacucho, ubicado en el Kilómetro 82 de la vía férrea. En el lugar aguardaban ambulancia de distintos hospitales y clínicas para trasladar a la víctimas a la Zona Imperial. Las unidades salieron aproximadamente a las 4:45 p.m. y estarían llegando a las 6:00 p.m. a la ciudad de Cusco. Dicho accidente dejó un fallecido, 5 heridos en estado de gravedad y otros 10 que también necesitan revisión médica inmediata.

MÁS ANTES

La tarde del último martes, un choque frontal de trenes, dejó como saldo al menos 20 pasajeros heridos, según las primeras informaciones.

El accidente ocurrió a la altura del sector Pampacahua de la vía férrea Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu.

En el lugar dos trenes de las empresas Perurail e Inka Rail, colisionaron por causas que son materia de investigación.

Según los primeros reportes, debido a la gran cantidad de pasajeros que trasladaban los convoys, hay varios heridos que requieren atención. Cabe mencionar que a la zona se accede únicamente a través de la vía férrea.

MINCETUR EMITE COMUNICADO TRAS ACCIDENTE EN MACHU PICCHU

El Ministerio de Comercio y Exterior (Mincetur) lamentó el accidente ocurrido este martes 30 de diciembre “en la ruta ferroviaria hacia Machu Picchu (Cusco)”.

“Ante los hechos, se ha activado la Red de Protección al Turista, poniendo en marcha los protocolos de atención y articulando acciones con el Gobierno Regional del Cusco, las Municipalidades de Urubamba, y de Ollantaytambo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura y el SERNANP, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los turistas y garantizar una atención oportuna”, se lee en el pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de Facebook.