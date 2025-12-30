El rescate de los pasajeros que resultaron heridos tras la colisión de dos trenes en la vía férrea a Machu Picchu se complicaría, ya que no existe una carretera hasta el lugar del accidente.

Según un reporte de la concesionaria de la vía, el hecho ocurrió en la zona de Pampacahua, ubicada aproximadamente en al Kilómetro 97 del tendido férreo, a 15 kilómetros de Qorihuayrachina (Kilómetro 82), donde existe un punto de acceso vehicular.

Es así que las ambulancias y vehículos de rescate que salen de Cusco, tendrían que llegar hasta el Kilómetro 82 y luego avanzar a pie, caso contrario esperar una evacuación vía férrea de un convoy de rescate que saldría de Ollantaytambo.

MÁS ANTES

La tarde del último martes, un choque frontal de trenes, dejó como saldo al menos 20 pasajeros heridos, según las primeras informaciones.

El accidente ocurrió a la altura del sector Pampacahua de la vía férrea Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu.

En el lugar dos trenes de las empresas Perurail e Inka Rail, colisionaron por causas que son materia de investigación.

Según los primeros reportes, debido a la gran cantidad de pasajeros que trasladaban los convoys, hay varios heridos que requieren atención. Cabe mencionar que a la zona se accede únicamente a través de la vía férrea.