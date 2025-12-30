La tarde del último martes, un choque frontal de trenes en la ruta Cusco – Ollantaytambo – Machu Picchu dejó al menos 15 pasajeros heridos, según las primeras informaciones oficiales.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 82 de la vía férrea, en el sector conocido como Qorihuayrachina, una zona de difícil acceso a la que solo se puede llegar a través del ferrocarril.

Empresas involucradas y atención de emergencia

En el lugar colisionaron convoyes de PeruRail y Inca Rail. De acuerdo con la información actualizada, los servicios involucrados fueron:

PeruRail 602 — 12:46 p. m. , ruta Machu Picchu – Ollantaytambo

— , ruta Inca Rail 65 — 11:52 a. m., ruta Ollantaytambo – Machu Picchu

Las causas del choque son materia de investigación por las autoridades competentes.

Debido a la gran cantidad de pasajeros que transportaban ambos convoyes, se reportaron decenas de personas con lesiones, varias de las cuales requieren atención médica inmediata. Equipos de emergencia fueron movilizados para auxiliar a los heridos y coordinar su traslado a centros de salud.

#AccidenteEnMachupicchu. Alrededor de las 13.40 trenes de Perurail e Incarail chocaron en el sector Retamal, Qoriwayrachina, ruta hacia Machupicchu. Hay al menos quince heridos. El tren de Perurail viajaba hacia Ollantaytambo y el de Incarail hacia Machupicchu. pic.twitter.com/2GyP3IaZ2Q — José Víctor Salcedo (@Josvicsa) December 30, 2025

Comunicado oficial confirma daños personales y materiales

De acuerdo con un comunicado de Ferrocarril Transandino S.A., concesionario de la vía férrea del sur oriente del país, el choque entre los trenes de PeruRail e Inca Rail ocurrió aproximadamente a las 13:20 horas en el sector Pampacahua, confirmándose daños personales y materiales.

La empresa informó que se activó de inmediato el protocolo de emergencia para brindar asistencia a los heridos y que continuará proporcionando información conforme avancen las investigaciones.

Ruta turística bajo investigación

La vía férrea donde ocurrió el accidente es una de las más transitadas del país, al conectar con Machu Picchu, principal destino turístico del Perú. El incidente ha generado preocupación entre operadores y viajeros, mientras continúan las labores de atención y evaluación de daños.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del choque.