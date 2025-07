Decenas de activistas pertenecientes al Colectivo Antitaurino de Cusco y a otros grupos de animalistas, marcharon por las calles de la Ciudad Imperial, pidiendo la abolición de las corridas de toros donde se sacrifiquen animales.

Partiendo de la Plaza Túpac Amaru, los marchantes llegaron hasta la sede del Consejo Regional de Cusco, donde días antes presentaron una solicitud de ordenanza regional para abolir las corridas a muerte, documento que tendrá que ser discutido por los consejeros cusqueños.

Posteriormente llegaron hasta las instalaciones del Ministerio Público, que, a través de la Fiscalía Penal de Chumbivilcas, ha abierto investigación preparatoria contra José Flores, alcalde provincial, acusado de haber organizado y avalado una última actividad donde se sacrificaron toros y caballos.

“No vamos a permitir que amparados en una supuesta tradición, se atropellen los derechos de los animales o de cualquier ser vivo. Ellos no pueden alzar su voz de protesta, pero para eso estamos nosotros, no vamos a parar hasta que se prohíban las corridas de toros a muerte en toda la región Cusco”, citó Marco Requena, vocero del Colectivo Antitaurino del Cusco.

Por su parte, el abogado Benjampin Covarrubias, refirió que esperan que el escrito ingresado al Consejo Regional de Cusco, sea discutido lo más antes posible, ya que se estarían organizando más corridas de toros a muerte en otras provincias de Cusco.

“Que quede claro que no estamos en contra de ninguna actividad de orden ritual o costumbrista, nosotros apoyamos todo lo que signifique arte o cultura, pero sin ningún tipo de derramamiento de sangre. Estos actos de extrema crueldad no nos representan como cusqueños, la cosmovisión andina nos une con nuestros hermanos menores, que son los toros, los caballos, o cualquier ser vivo, no se los puede maltratar, la ley nos ampara”.