La Orquesta Sinfónica del Cusco, elenco artístico de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, participará en la actividad religiosa de este domingo 15 de noviembre, que será presidida por el papa León XIV en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán.

En esta multitudinaria ceremonia, la Orquesta Sinfónica del Cusco participará junto al Coro de Parroquias del Cusco. Asimismo, se tiene prevista la participación de los músicos y cantoras tradicionales ‘Chayñas’.

“Nos llena de orgullo que nuestro elenco artístico forme parte de un acontecimiento de alcance internacional. Esta participación es un reconocimiento a la trayectoria, preparación y calidad artística de uno de los principales elencos representativos de la región”, citó la directora de Cultura Cusco, Úrsula Paz.

Por su parte, el director de la Orquesta Sinfónica del Cusco, Theo Tupayachi, destacó la importancia de formar parte de este acontecimiento: “Es un honor participar en una ceremonia de esta trascendencia. Nuestra orquesta se viene preparando para ofrecer una presentación a la altura de este importante encuentro y representar musicalmente a Cusco”.

Recordemos que el papa León XIV se presentará en la explanada del antiguo templo inca de Sacsayhuamán este domingo 15 de noviembre a las 10:30 horas. Al lugar llegarán aproximadamente 80 mil creyentes.

Posterior a ello, el líder de la Iglesia Católica, tendrá otra ceremonia en la Plaza Mayor de Cusco, donde se convocó 35 mil personas, que rezarán el Ángelus junto al sumo pontífice.