A solo dos semanas de Navidad, una nueva tragedia sacude la región Cusco y el sur del Perú. Un bus de servicio interdepartamental, que cubría la ruta Arequipa - Cusco sufrió un despiste y posterior vuelco, dejando como saldo seis pasajeros fallecidos y 40 heridos.

El hecho se registró la madrugada del último jueves, aproximadamente a las 03:15 horas, cuando el bus con placa de rodaje CBZ-964, perteneciente a la empresa de transportes ‘Real’ y conducido por Edgar Mamani (40), se salió de la vía en la zona denominada Alto Marquiri, perteneciente al distrito de Ocoruro en la provincia cusqueña de Espinar.

En el lugar, la unidad quedó recostada a un lado de la cuneta, mientras los gritos de desesperación inundaban el sitio, en medio de una zona ubicada a más de 4 300 metros de altitud y con temperaturas que pueden llegar a menos 5 grados durante la madrugada.

La poca conexión celular existente en el lugar, sumado a la lejanía del sitio, hizo las labores de auxilio y rescate más complicadas. Se supo que los primeros en acudir a la escena fueron otros pasajeros y transportistas que pasaban por el lugar, ellos socorrieron a las víctimas y dieron aviso a las autoridades.

Hasta el lugar llegaron los bomberos de la Compañía N°126 de Espinar, quienes trabajaron junto a la Policía, Serenazgo y hasta el equipo de rescate de Antapaccay a fin de rescatar a los heridos y trasladarlos hasta la ciudad de Espinar, de donde los más graves fueron referidos a Cusco.

Para la liberación de los heridos y la recuperación de los cuerpos, los efectivos tuvieron que utilizar equipos de poder como cizallas, expansores y cortadoras, todo a fin de hacerse paso entre los fierros retorcidos y poner a buen recaudo a las víctimas.

HOSPITAL COLAPSADO

Según un reporte de la Gerencia Regional de Salud Cusco, tras el hecho se activó un protocolo de asistencia y traslado de víctimas, teniendo que ser necesaria la la movilización de ambulancias de Yauri, Pallpata y Ocoruro, poniendo en alerta a todo su personal.

Es así que en ambulancias, camionetas y vehículos particulares, los heridos iban llegando al hospital de Espinar, donde los servicios colapsaron, como mencionó su director, Edison Fuentes.

“Todo el equipo del hospital está trabajando, nos faltan más camillas y equipo, estamos estabilizando a los heridos y los más graves están siendo trasladados a Cusco”, declaró en medio del trabajo para socorrer a las víctimas.

Por su parte, el general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, confirmó la cantidad de seis fallecidos producto del lamentable hecho, señalando que la responsabilidad del chofer y de la empresa que trasladaba a las víctimas, está en investigación.

“La unidad especializada en accidentes de tránsito está laborando en el lugar, el conductor está pasando todos los exámenes de ley, de momento no podemos hablar de responsabilidades, las investigaciones determinarán exactamente lo que ocurrió”, citó.

DATOS:

- Familiares de las víctimas relataron que el conductor de la unidad habría perdido el control debido al cansancio, otros refirieron incluso que se hallaba bajo los signos de haber consumido licor. Estas hipótesis no fueron confirmadas por la Policía, desde donde mencionaron que las investigaciones y peritajes de orden establecerán fehacientemente lo que produjo el accidente.

- Algunos sobrevivientes también denunciaron la pérdida de equipaje, teléfonos móviles y hasta dinero en efectivo, todo viene siendo investigado por las autoridades de la Policía y Ministerio Público.

LISTA DE HERIDOS

1. Aysa Suni Elisa (30)

2. Emilio Bejarano Cahuana (62)

3. Rolando Mendoza Blancas (49)

4. Fanny Chino Chino (25)

5. Yarely Rous Quispe Chino (08)

6. Mari I. Condori Zabala (23)

7. Carmen Tintaya Solis (61)

8. Aurelia Arenas Barsaya (38)

9. Gabriel J. Ccahuana Imata (08)

10. Albina Imata Ibarra (43)

11. Gary Cusi Manutupa (25)

12. Karlet Huancollo Perez (22)

13. Paolo Armengot Cardenas (34)

14. Kymberly Gutierrez Ponticel (32)

15. Ana Gabriel Huaracha Mamani (21)

16. Abel Choquehuanca Mamani (24)

17. Estandislao Toribio Clemente (41)

18. Yolanda Escalante Llicahui (18)

19. Silvia Lago Oviedo (52)

20. Baulio Chino Ayma (35)

21. Nancy Julia Mamani Luna (48)

22. Keyo Gutierrez Chambi (26)

23. Daniel Peralta Gallegos (38)

24. Wily Ayma Huaman (19)

25. Efrain Quispe Hacha (46)

26. Alexander Ayma Quintanilla (28)

27. Hector Orosco Chuctaya (28)

28. Jose Alfredo Illa Sicos (20)

29. Godofredo Jaime Rodriguez Gallegos (65)

30. Sandro Abel Suni Suni (24)

31. Víctor Agrota Torres (45)

32. Jerónimo Quispe Huillca (62)

33. Javier Eulogio Espinoza Vargas (61)

34. Edwin Robin Apaza Arivilca (46)

35. Yudalit Quispe Condori (18)

36. Pabel Alejandro Neyra Martinez (55)

37. Mery Apaza Umpire (56)

38. Roberto Carlos Quispe García

39. Yudalit Quispe Condori (18)

40. N.N. Varón

LISTA DE FALLECIDOS

1. Midwar Jimmy Achanpuri (29)

2. Oscar Paul Valeruano (34)

3. Florencia Ocampo Diaz (64)

4. Maruja Ruiz Zapana (59)

5. N.N. (Varón de aproximadamente 40 años)

6. N.N. (Mujer de aproximadamente 30 años)